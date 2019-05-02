КП Беларусь
В Быхове 4-летний малыш упал с 5-го этажа и отделался царапинами
Мама ребенка вышла в магазин
В Быхове 4-летний малыш упал с 5 этажа и отделался царапинами.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сколько говорено родителям: не оставляйте детей без присмотра. Но многим кажется - «я ж на минутку», а трагедии, бывает, не избежать.
На этот раз случилось чудо. Можно сказать, мальчик родился в рубашке. Его мама ненадолго выбежала в магазин, думая, что сын спит. В итоге ребенок вышел на балкон и случайно выпал с 5-го этажа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.
Слава Богу, малыш отделался лишь царапинами.
Уникальный случай произошел около полудня 1 мая.