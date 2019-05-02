В Быхове 4-летний малыш упал с 5-го этажа и отделался царапинами

Изменить размер текста: A A

Сколько говорено родителям: не оставляйте детей без присмотра. Но многим кажется - «я ж на минутку», а трагедии, бывает, не избежать.

На этот раз случилось чудо. Можно сказать, мальчик родился в рубашке. Его мама ненадолго выбежала в магазин, думая, что сын спит. В итоге ребенок вышел на балкон и случайно выпал с 5-го этажа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Слава Богу, малыш отделался лишь царапинами.

Уникальный случай произошел около полудня 1 мая.