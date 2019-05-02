В Беларусь снова поступает чистая нефть из России. Фото: РИА "Новости".

О проблемах стало известно еще в апреле

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Еще 26 апреля в Минске состоялись переговоры по «ядовитой» нефти, которая поступила из России в нефтепровод «Дружба».

- Нефть загрязнили умышленно, - заявили тогда российские специалисты.

2 мая стало известно, что в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила в Беларусь, сообщает belneftekhim.by.

Белорусские специалисты взяли необходимые пробы, и после соблюдения всех формальностей и проверок транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».