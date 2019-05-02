Джефф Платт занял второе место в списке лучших бомбардиров на ЧМ по хоккею
Перед стартом турнира Платт бил копытом и говорил, что горит желанием выступить максимально успешно.
- Чувствую себя хорошо, - сказал нападающий «Йокерита» Джефф Платт. - Рад вновь оказаться в сборной. Дома восстановился после травмы и хорошо потренировался. Результат прошлого чемпионата был плохим, поэтому мне хотелось стать частью команды, которая реабилитируется и вернется обратно в группу сильнейших сборных.
И вот в копилке белорусской сборной уже три победы, а нападающий Джефф Платт - в топе лучших бомбардиров. В активе форварда стало 5 (3+2) очков на турнире. На первой строчке в списке снайперов игрок сборной Южной Кореи Ким Сан Ук - 6 (3+3) очков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Беларуси обыграла Словению на чемпионате мира
Хоккеисты прибавляют от игры к игре (продолжение здесь).