Джефф Платт занял второе место в списке лучших бомбардиров на ЧМ по хоккею. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусские хоккеисты под предводительством главного тренера сборной Андрея Сидоренко одержали третью победу на пути в высший дивизион

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Перед стартом турнира Платт бил копытом и говорил, что горит желанием выступить максимально успешно.

- Чувствую себя хорошо, - сказал нападающий «Йокерита» Джефф Платт. - Рад вновь оказаться в сборной. Дома восстановился после травмы и хорошо потренировался. Результат прошлого чемпионата был плохим, поэтому мне хотелось стать частью команды, которая реабилитируется и вернется обратно в группу сильнейших сборных.

И вот в копилке белорусской сборной уже три победы, а нападающий Джефф Платт - в топе лучших бомбардиров. В активе форварда стало 5 (3+2) очков на турнире. На первой строчке в списке снайперов игрок сборной Южной Кореи Ким Сан Ук - 6 (3+3) очков.

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