Лукашенко считает, что тема БелАЭС в Литве очень политизирована

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Встреча Александра Лукашенко с Роландасом Паксасом - экс-президентом Литвы и депутатом Европейского Парламента – состоялась 2 мая.

Александр Лукашенко заявил, что хочет мирных и дружных отношений с соседней Литвой.

- Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет. Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы… С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции - тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована, - передает president.gov.by слова Лукашенко, который вспомнил и общую историю, в которой "надо искать что-то хорошее, на что можно опереться".

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Президент подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один (продолжение здесь).