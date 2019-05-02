2019-05-02T18:40:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трехлетний ребенок, играя в прятки на глазах у матери, провалился в колодец и погиб

Несчастье произошло в Калинковичском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Мальчик побежал прятаться в кусты и провалился в колодец. Фото: knews.by.Мальчик побежал прятаться в кусты и провалился в колодец. Фото: knews.by.
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О трагической гибели ребенка, которой закончились обычные детские игры во дворе, сообщают «Калiнкавiцкiя навiны».

Рядом с частным домом в одной из деревень Калинковичского района во вторник, 30 апреля, бегала сельская ребятня. Играл с детьми вместе и малыш 2015 года рождения, за ними невдалеке наблюдала его мама. В какой-то момент женщина потеряла ребенка из виду, бросилась искать. Дети не понимали, куда исчез мальчик, только что он был рядом, но где сейчас?

На крики прибежали, соседи и родственники. Все раз за разом прочесывали небольшой пятачок, кто-то заглянул в заросли расположенного рядом кустарника и обнаружили там технический колодец. Ребенок находился внутри...

– Мальчик утонул в колодце системы водоснабжения. Глубина скважины – около 2 метров, а вода поднялась примерно на метр, – сообщила журналистам Марина Пилипец, замначальника РОВД Калинковичей.

Правоохранители просят взрослых и ответственных лиц вести учет таких скважин и колодцев, действующих и заброшенных. Это очень опасные места, и чтобы не допустить повторение трагедии нужно объяснять детям, где таится опасность. Если вы случайно обнаруживаете такие опасные или незакрепленные колодцы и люки обратитесь в соответствующую службу, чтобы предотвратить трагедию.

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