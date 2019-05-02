В Светлогорске Lexus сбил 8-летнего мальчика, когда он с папой переходил через пешеходный переход
Об аварии с пострадавшим несовершеннолетним информируют в УВД Гомельского облисполкома.
Несчастный случай произошел в Светлогорске в среду, 1 мая. Вечером папа и мальчик вышли из дома, чтобы выгулять собаку. А когда они возвращались и переходили проезжую часть, на улице Шоссейной произошла авария.
Мальчик с папой переходили дорогу по «зебре». Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Около 21.30 часов папа с ребенком направлялись домой с прогулки, они переходили дорогу по «зебре». И хотя пешеходный переход не был регулируемым, он был должным образом обозначен знаками и разметкой. Однако водитель «Лексуса» не пропустил пешеходов и под колесами иномарки оказался школьник. У мальчика тяжелые травмы, его на скорой помощи доставили в реанимацию местной больницы.
– С начала 2019 года на Гомельщине произошло 9 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых у 10 ребят различные травмы и повреждения. И только в двух из вышеперечисленных случаев, аварии происходили по вине маленьких пешеходов, – уточнили в пресс-службе УВД.
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