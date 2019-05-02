2019-05-02T19:37:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Минлесхоз: Запрет на посещение лесов снят в 14 районах, но класс пожароопасности остается высоким

МЧС и лесхозы по-прежнему настороже
Надежда БУТОВИЧ
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Благодаря похолоданию в лес снова разрешают ходить.Благодаря похолоданию в лес снова разрешают ходить.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» уже сообщала, что с первой майской недели в Беларуси похолодает и начнутся дожди. Погода поможет усмирить и предотвратить возможные пожары в экосистемах, но ситуация все равно пока небезопасная.

– В Беларуси уровень пожарной опасности сохраняется в пределах III – IV классов. В Минлесхозе по-прежнему отслеживают обстановку и по мере стабилизации ситуации в регионах, мы инициируем снятие запрета на посещение леса, – объяснили в пресс-службе лесного ведомства.

Уже в 14 белорусских районах разрешено посещать лес. На Гродненщине прогуляться в лесу можно в Вороновском, Ивьевском, Ошмянском, Сморгонском и Островецком районах. На Минщине пойти в лес разрешается в Несвижском и Слуцком районах. На Гомельщине безопасно посещение лесов в Калинковичском, Мозырском, Жлобинском, Петриковском и Буда-Кошелевском районах. На Могилевщине пока «пускают» в лесные угодья двух районов: Бобруйского и Кировского.

– Вводят и снимают запрет на посещение лесных зон местные органы управления по ходатайству лесхозов или райотделов МЧС, – добавили в пресс-службе.

Узнать актуальную информацию можно по интерактивной карте Беларуси.

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