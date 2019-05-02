2019-05-02T20:05:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанин заработал $30 тысяч на незаконных займах зависимым игрокам казино, врачам и студентам

Мужчина 10 лет давал деньги в долг
Надежда БУТОВИЧ
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К «гомельскому ростовщику» за деньгами ходили, как в банк.К «гомельскому ростовщику» за деньгами ходили, как в банк.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Гомеле завершили расследование уголовного дела против незаконного предпринимателя, информируют в пресс-службе Следственного комитета.

Обвиняемым по делу проходит 45-летний житель областного центра. Мужчина в течение десяти лет, с 2007 по 2017, организовал «службу займов», не имея на эту деятельность надлежащего разрешения.

– Деньги заемщикам мужчина передавал с условием возврата не только основного долга, но и процентов за пользование, которые он сам устанавливал. Большинство его «клиентов» – завсегдатаи игорных заведений, деньги в долг они брали, чтобы отыграться, – пояснили в УСК.

Но к злоумышленнику, как в банк, частенько «обращались» еще студенты, пенсионеры, врачи, бизнесмены. Причем не только из Беларуси, но из соседних России и Украины. Одалживаемые суммы были от 100 долларов до 35 тысяч «зеленых». В залог «гомельскому ростовщику» оставляли золотые часы, драгоценности, иномарки. В итоге он заработал на процентах за это время больше 30 тысяч долларов.

Против мужчины выдвинуто несколько обвинений. Он предстанет перед судом не только из-за нелегальной предпринимательской деятельности, но также за кражу (украл у знакомого фишки в казино и проиграл их), нанесение побоев, другие хулиганские действия.

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