Россияне отдыхают в Беларуси на майские праздники и тратят $60-120 в день

На отдыхе россияне тратят от 60 до 120 долларов в сутки на еду и жилье. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Белорусская столица вошла в тройку самых предпочитаемых городов для отдыха, которые выбирают граждане России на длинные майские праздники, сообщает belta.by рейтинг по результатам выбранных россиянами турпоездок.

Преимущество перед Минском в этом рейтинге оказалось у Баку (Азербайджан), а третье место занял – новоиспеченный Нур-Султан (Казахстан). Среди других городов-предпочтений для отдыха в странах СНГ россияне выбирают провести майские выходные в Ереване (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Кыргызстан), Кишиневе (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабаде (Туркменистан).

– Отдыхая в городах СНГ в мае российские туристы расходуют от 60 до 120 долларов в сутки на питание и проживание, – объяснили в ТурСтате.

Напомним, в России выходные проходят с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. А белорусов длинные выходные ждут на следующей неделе.