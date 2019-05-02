Белоруса задержали под Киевом за попытку изнасиловать 14-летнюю девочку
В дежурную службу киевской областной полиции обратилась несовершеннолетняя жительница Киево-Святошинского района, информируют в пресс-службе Национальной полиции.
14-летняя девочка из села Горенка заявила правоохранителям, что ее едва не изнасиловал новый сосед. Мужчина не так давно заселился в многоквартирный дом, где проживает с родней школьница, но успел войти в доверие.
В тот день насильник в легком подпитии остановил девушку у подъезда, стал расспрашивать об однокласснице. Продолжая беседу, под благовидным предлогом сосед предложил зайти в его квартиру. Но как только дверь закрылась, набросился на школьницу, стал ее раздевать и, как уточняют в полиции, не реагировал на сопротивление и крики пока «не получил сексуальное удовлетворение».
– Девочка несколько дней никому не говорила о случившемся, так как была сильно напугана. Но потом она решилась заявить на обидчика, – добавили в пресс-службе.
Насильника задержали по месту проживания. Им оказался 36-летний гражданин Беларуси, у которого есть временный вид на жительство в Украине сроком до 2020 года.
Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения.
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