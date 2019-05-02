«Открыли окно, отодвинули комод и украли деньги из косметички»: в Борисове предприниматель лишился $20 тысяч
Молодой предприниматель из Борисова обратился в милицию с заявлением о грабеже, сообщают в пресс-службе УВД Минского областного исполкома.
Вернувшись домой из гостей 27-летний мужчина обнаружил, что в комнате открыто окно, отодвинут комод и валяется пустая косметичка, в которой он хранил крупную сумму наличности – 20 тысяч долларов. Кроме денег воры не украли больше ничего.
– Злоумышленники проникли в квартиру, отжав оконную раму стеклопакета. Они воспользовались тем, что в тот день с 19.00 до 01.00 часов хозяина не было дома, – рассказали правоохранители.
Вскоре следователи вышли на след преступника, им оказался 44-летний житель райцентра, у которого ранее была судимость. Часть похищенных денег нашли у него дома, другую половину суммы он отдал своему подельнику.
Квартирного вора задержали, возбуждено уголовное дело, но следствие по факту кражи еще не завершено.
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