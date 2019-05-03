КП Беларусь
В Кореличском районе на пожаре погибло 34 теленка
Среди версий о причинах случившегося - поджог
В Кореличском районе на пожаре погибло 34 теленка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
Пожар на молочно-товарной ферме вспыхнул днем 2 мая в деревне Долматовщина Кореличского района.
31 теленка работники фермы спасли сами, а вот 34 животных погибли. Огнем уничтожено 25 т соломы.
Как сообщили в МЧС, причина пожара выясняется. В числе версий - неосторожное обращение с огнем и поджог.