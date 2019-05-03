2019-05-03T11:38:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Профсоюзы: Никто не имеет права наживаться на кошельках

Федерация профсоюзов Беларуси выступила за то, что ценовую политику в стране должно координировать одно ведомство
Ольга ИВАШЕНКО
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Федерация профсоюзов Беларуси выступило за то, что ценовую политику в стране должно координировать одно ведомство.Федерация профсоюзов Беларуси выступило за то, что ценовую политику в стране должно координировать одно ведомство.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Соответствующее заявление вчера на встрече с президентом сделал руководитель ФПБ Михаил Орда. Он же рассказал, что за последнее время в Беларуси необоснованно выросли цены на некоторые продукты. К примеру, в марте этого года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, на 80% выросли цены на пшено, на 22% подросла в цене курица, а цены на белокочанную капусту за год и вовсе подскочили в 2,7 раза.

Напомним, Федерация профсоюзов Беларуси мониторит цены в белорусских магазинах - как крупных сетевых, так и шаговой доступности в столице и на периферии. При этом результаты их мониторинга частенько не сходятся с результатами Белстата.

- По ценообразованию необходимо сделать, чтобы цены не росли необоснованно… Никто не имеет права наживаться на кошельках людей, - заявил Михаил Орда. Его выступление можно было посмотреть в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также стало известно, что Федерация профсоюзов Беларуси уже внесла свои предложения по предотвращению необоснованного роста цен, их четкому контролю и координации. Орда высказал мнение, что координацию ценовой политики может осуществлять Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

- Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее, - отреагировал на слова Орды Александр Лукашенко и дал поручение созвать совещание с участием соответствующих ведомств.

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