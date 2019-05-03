2019-05-03T11:40:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте из окна общежития выбросился 17-летний студент

Выпал с пятого этажа и чудом остался жив
Ольга ИВАШЕНКО
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В Бресте из окна общежития выбросился 17-летний студент.В Бресте из окна общежития выбросился 17-летний студент.
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По данным Брестского межрайонного отдела следственного комитета, ЧП случилось вечером 1 мая. Студент-первокурсник выпал из окна пятого этажа общежития. Есть также непроверенные данные, согласно которым парень - студент Брестского государственного университета им. Пушкина.

К счастью, парень остался жив. Сейчас с травмами различной степени тяжести находится в больнице.

Что случилось, прежде чем первокурсник выпал из окна, сейчас выясняет следствие. По данным СК, «признаков совершения противоправных действий в отношении студента не установлено».

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