Реакция Кремля на смену Бабича: Нормальный ход

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О том, что Россия меняет посла Бабича на другого, стало известно 30 апреля. От должности посла в Беларуси, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с РБ Путин освободил Бабича указом. В документе говорится, что причиной ухода Бабича является переход на другую работу. Правда, какую, пока непонятно. Зато известно, кто теперь будет вместо Бабича. Итак, новый посол России в Беларуси - сенатор Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС. Напомним, в должности посла в Беларуси Михаил Бабич продержался меньше года.

- Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы, - прокомментировал состоявшуюся рокировку замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. - Отношения между Беларусью и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические… Надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском.