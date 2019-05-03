2019-05-03T11:43:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша

В тайниках под двойным дном машины наркотики нашла служебная собака
Ольга ИВАШЕНКО
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Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша. Фото: gpk.gov.byРоссиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша. Фото: gpk.gov.by
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Белорусские пограничники и таможенники задержали на границе с Литвой крупную партию гашиша. Микроавтобус, в котором нашли наркотик, пытался проехать по зеленому коридору в пункте пропуска Котловка. Гашиш в Citroen с российскими номерами учуяла служебная собака. Стали искать. В результате в тайниках под двойным дном микроавтобуса обнаружили 311,12 кг гашиша. Водитель - 46-летний россиянин - задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает Госпогранкомитет.

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