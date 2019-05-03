2019-05-03T12:51:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцах пьяный мужчина и двое его сыновей сначала напали с ножом на односельчанина, а потом с вилами и трубой - на милиционера

Ольга ИВАШЕНКО
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В Столбцах пьяный мужчина и двое его сыновей сначала напали с ножом на односельчанина, а потом с вилами и трубой - на милиционера. Фот: mvd.gov.byВ Столбцах пьяный мужчина и двое его сыновей сначала напали с ножом на односельчанина, а потом с вилами и трубой - на милиционера. Фот: mvd.gov.by
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Как рассказали в МВД, история случилась 1 мая. Началось все классически - «выпили - посидели». Речь идет о 56-летнем жителе Столбцов и двух его сыновьях - 30 и 26 лет.

Примерно в шесть часов вечера в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступила информация: из деревни Вязовец в больницу везут мужчину с ранением руки.

Что произошло? В тот день 32-летний житель этой самой деревни зашел в гости к тому самому мужчине, который отмечал Первомай с сыновьями.

Дальше все известно от правоохранителей, которые сейчас занимаются расследованием этого дела. В общем, слово за слово - начался конфликт. В результате гостя ранили ножом в руку.

Кто-то вызвал "скорую". "Скорая" - милицию. Все по схеме. Пока в деревню ехала оперативно-следственная группа, на место выехал местный участковый.

Вот только ему ни хозяин дома, ни двое его сыновей рады явно не были. Начали ругаться, перешли на высокие тона и угрозы. Уже через пару минут перепалки мужчина забежал в сарай и схватился за вилы, которыми угрожал участковому, а двое его сыновей схватились за металлическую трубу и начали громить ею служебную машину.

Машину разгромили металлической трубой. Фот: mvd.gov.by

Машину разгромили металлической трубой. Фот: mvd.gov.by

Закончилось все предупредительными выстрелами в воздух. Со слов участкового, усмирить буянов он смог только так.

Все трое задержаны, пострадавший жив, участковый цел, служебная машина - не очень.

В действиях задержанных присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 УК Беларуси. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел влечет лишение свободы на срок до шести лет.

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