2019-05-03T14:01:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Любовь зла. Лошадь сбежала с фермы к мужчине, которому доверяла как хозяину, а он сдал ее на мясо

Жалко лошадку
Ольга ИВАШЕНКО
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Лошадь сбежала с фермы к мужику, которому доверяла как хозяину, а он сдал ее на мясо.Лошадь сбежала с фермы к мужику, которому доверяла как хозяину, а он сдал ее на мясо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Грустная история. С фермы в Лиозно Витебской области сбежала лошадь. Как потом выяснилось, сбежала не абы куда, а к мужчине, который на этой же ферме с этой лошадью и работал. Досматривал ее. Понятное дело, лошадь ему доверяла, относилась как к хозяину.

Как стало известно от сотрудников МВД, с фермы мужчина уволился полгода назад.

Но лошадь его не забыла, любила, поэтому к нему и сбежала. Куда идти - знала.

Так вот, когда лошадь пришла к мужчине, он взял и сдал ее… на мясо. Выяснилось это позже, когда сотрудники фермы начали активно искать пропавшее животное. Но было уже поздно. Забрали, убили и пустили на мясо.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража» - ч. 1 ст. 205 УК Беларуси, ущерб хозяйству составил 1,8 тыс. руб.

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