2019-05-03T16:57:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту

На церемонии открытия гордился тем, что на строительство полосы ушло втрое меньше денег, чем было запланировано изначально
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту. Фото: Дмитрий МолоковичЛукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту. Фото: Дмитрий Молокович
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Первая полоса уже не выдерживала нагрузок и не могла принимать все типы воздушных судов. Останавливать работу аэропорта для реконструкции, по словам специалистов, было немыслимо, поэтому несколько лет назад и решили построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск». Cегодня, 3 марта, состоялась церемония ее открытия, на которой присутствовал Лукашенко.

- Сегодня мы имеем полосу. Не секрет, что с этой полосы я уже взлетал, приземлялся и спросил у своего пилота: ну что? Он говорит: я видел такие полосы только в Арабских эмиратах. Значит, можем!.. Это величайшее наше достижение… Это не просто вторая воздушная дорога в нашу страну. Это продолжение модернизации всей этой территории, - цитирует слова президента belta.by.

По словам Лукашенко, изначально предложенный ему к подписанию проект взлетно-посадочной полосы оценивался в 600 млн долларов.

- Я сказал: тогда не надо нам эта полоса. Но все-таки подумал о том, что без этого не обойтись. Что аэропорт - это лицо страны. Что Национальный аэропорт надо развивать, я пригласил тогда еще министра Сивака (Анатолий Сивак - сейчас председатель Мингорисполкома, а в то время министр транспорта и коммуникаций. - Ред.) и сказал: полосу будешь строить ты. Вот тебе срок. Она должна быть построена белорусскими специалистами. Ну не может быть, мы построили (столько десятков километров) вторую кольцевую дорогу, технологии практически те же, ну слой может побольше, еще какие конструктивные особенности, чтобы наши строители не смогли и это построить.

По словам Лукашенко, вместо 600 млн долларов в итоге вторая взлетная полоса обошлась нам примерно в три раза дешевле.

Протяженность новой полосы - 3700 м, ширина 60 м. Теперь Национальный аэропорт сможет принимать и отправлять воздушные суда всех типов без ограничений, в том числе и в сложных метеоусловиях.

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