Тело пропавшего жителя Волковыска нашли в лесу

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Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, тело жителя Волковыска 1975 года рождения, который 18 апреля рано утром уехал из дома на машине, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно, нашли в лесу недалеко от города.

Единственное, что сейчас говорят в милиции, - «криминальная версия произошедшего не рассматривается».