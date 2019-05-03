2019-05-03T16:58:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тело пропавшего жителя Волковыска нашли в лесу

Мужчину искали две недели
Ольга ИВАШЕНКО
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Тело пропавшего жителя Волковыска нашли в лесу.Тело пропавшего жителя Волковыска нашли в лесу.
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Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, тело жителя Волковыска 1975 года рождения, который 18 апреля рано утром уехал из дома на машине, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно, нашли в лесу недалеко от города.

Единственное, что сейчас говорят в милиции, - «криминальная версия произошедшего не рассматривается».

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