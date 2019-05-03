2019-05-03T17:00:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк рассказал, что инфляция ускорилась, но сообщил, что ставку рефинансирования оставят неизменной

В ближайшее время она будет держаться на уровне 10%
Ольга ИВАШЕНКО
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Нацбанк рассказал, что инфляция ускорилась, но сообщил, что ставку рефинансирования оставят неизменной.Нацбанк рассказал, что инфляция ускорилась, но сообщил, что ставку рефинансирования оставят неизменной.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси снижалась 27 июня 2018 года. Тогда правление Нацбанка уменьшило ее до 10% годовых. С тех пор прошло уже 3 заседания НБРБ, но ставка оставалась неизменной. При этом белорусы уже привыкли к тому, что ставку рефинансирования у нас хоть понемногу, но понижают.

- Фактически в I квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8 процента. Такая динамика цен обусловлена главным образом краткосрочными факторами, - сообщили в Нацбанке и добавили, что правление приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне - 10% годовых.

К слову, во втором квартале специалисты НБРБ также ожидают сохранения роста цен выше ориентира. По расчетам Нацбанка, ситуация придет в согласование с ОНДКП во втором полугодии. Инфляционные ожидания предприятий и населения остаются повышенными. Ожидаемая инфляция. по февральскому опросу белорусов, была примерно в 2,5 раза выше ориентира Нацбанка.

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