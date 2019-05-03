2019-05-03T17:01:45+03:00
Общество
КП Беларусь

С 4 мая в Беларуси начнут досрочно выплачивать пенсии за 7 и 9 мая

Почтовые отделения не будут работать 7 и 9 мая, за исключением дежурных
Ольга ИВАШЕНКО
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С 4 мая в Беларуси начнут досрочно выплачивать пенсии за 7 и 9 мая.С 4 мая в Беларуси начнут досрочно выплачивать пенсии за 7 и 9 мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Пенсии и пособия за 7 мая начнут выплачивать с 4 мая во всех почтовых отделениях Беларуси, - сообщают на сайте Белпочты.

Пенсии за 9 мая можно будет получить в ОПС столицы начиная с 4 мая, в остальных - с 8 мая. Известно, что 7 и 9 мая работать будут исключительно дежурные ОПС.

За более подробной информацией можно обратиться по номеру 154. Режим работы call-центра: пн - пт - с 9.00 до 20.00;

суббота и воскресенье, 7 и 9 мая - с 9.00 до 17.00.

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