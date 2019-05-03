Мать, которая завернула новорожденного ребенка в пакет и выбросила в канаву, приговорили к 17 годам тюрьмы

Мать-кукушку, которая завернула новорожденного ребенка в пакет и выбросила в канаву, приговорили к 17 годам тюрьмы. Фото: стоп-кадр ctv.by

Малыш, которого тогда чудом подобрали на улице медики, жив, находится в Доме ребенка, но кто его отец – до сих пор неизвестно

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17 октября 2018 года в Бобруйске фельдшер скорой медицинской помощи случайно обнаружила в канаве… плачущего новорожденного младенца, завернутого в пакет. Тогда ребенку повезло. Он выжил. В октябре, голенький, беспомощный!

Мать ребенка нашли довольно быстро. Ею оказалась 32-летняя Светлана.

Как выяснилось, это уже ее четвертый ребенок. В отношении каждого из них она лишена родительских прав. Сыновья 2005 и 2007 года рождения сейчас на воспитании у бабашки по отцовской линии. От девочки 2016 года женщина отказалась сразу же после рождения…

Это уже четвертый ребенок женщины. И ни один из них ей оказался не нужен. Фото: соцсети

История этого, четвертого ребенка, могла быть самой ужасной. Она родила его дома, завернула в пакет и просто выбросила в яму в кустах…

Правда, во время суда Светлана, конечно же, рассказала, свою версию произошедшего.

По ее словам, вечером 17 октября она нетрезвая пришла домой и поссорилась с сожителем. Мужчина ушел, а у нее начались роды. Самостоятельно родив, она взяла кроху и пошла искать сожителя. Во дворе упала в канаву, где выронила ребенка, в темноте не смогла найти новорожденного и пошла домой «за фонариком или спичками».

К счастью, рядом оказалась медики, благодаря которым ребенок и выжил. Они услышали плач ребенка в кустах недалеко от дома, куда их вызвали на помощь женщине, у которой начались роды...

41-летний сожитель матери-кукушки на суде сказал, что ушел из дома, чтобы вызвать «скорую» от соседей. При этом, со слов самой Светланы, отцом ребенка является совсем другой мужчина.

Суд длился полгода. На днях, как сообщает «Коммерческий курьер», женщине вынесли приговор: признали виновной в покушении на убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. По ч. 1 ст. 14 и пунктов 2 и 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ суд назначил женщине наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима, а также принудительное лечение от алкоголизма. В качестве отягчающих обстоятельств, объясняющих такой большой срок наказания, суд назвал непогашенную судимость за разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору. Без учета последнего дела, это уже пятая судимость женщины.

К слову, за время судебных разбирательств, был проведен ДНК-тест на установление отцовства ребенка. Мужчина, рядом с домом которого в пакете был найден малыш, заявлял о своем желании усыновить ребенка в случае, если он окажется его ребенком. Однако тест родства малыша и мужчины не подтвердил. Кто настоящий отец малыша – никто не знает.

Какова судьба ребенка?

Он жив. Находится в Могилевском доме ребенка. Известно, что мальчика назвали Иваном.