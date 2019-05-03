Госпогранкомитет на майские праздники увеличат число работников в пунктах пропуска на границе с ЕС

В праздничные дни поток через границу увеличивается в несколько раз. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Скорые выходные и праздничные майские дни грозят «заторами» на границах, предупредили в пресс-службе Госпогранкомитета.

– Перед большими майскими праздниками и в выходные дни традиционно многократно увеличивается поток граждан, пересекающих белорусскую границу. Этому способствуют и продолжительные выходные у россиян, – уточняют в ведомстве.

В связи с этим принимаются допмеры для увеличения пропускной способности на участках госграницы со странами ЕС. Предпринимаются все возможные меры, чтобы в напряженные часы максимально снизить время пересечения границы. Для этого, например, на майские праздники увеличат число сотрудников в пограннарядах на самых загруженных направлениях. С пограничниками-соседями проработан также и вопрос с ритмичным оформлением лиц и транспорта.

– Так как по завершению выходных транспортный поток увеличится в несколько раз в обратном направлении, рекомендуем водителям отслеживать обстановку онлайн, – напомнили в комитете. – Например, в «Бресте», «Котловке» и «Григоровщине» вы можете «встать» в электронную очередь, заранее забронировав время на прохождение контроля на границе.