2019-05-03T19:12:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

Около $32 миллионов затратят на развитие овцеводства в Беларуси до 2025 года

Такое решение принято в правительстве
Надежда БУТОВИЧ
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Поголовье овец в Беларуси намерены увеличить.Поголовье овец в Беларуси намерены увеличить.
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В белорусском Совмине утвержден комплекс мер на ближайшие шесть лет, с 2019 по 2025 годы, на развитие отрасли овцеводства в республике. Такая информация размещена на сайте правительства.

– Разработанные комплексные меры предназначены обеспечить более полную занятость населения в сельской местности, а также повысить конкурентоспособность белорусской сельхоз- и промпродукции, – пояснили в пресс-службе Совмина.

Финансово этот комплексный «проект» по овцеводству обеспечат из средств госпрограмм в АПК. Запланировано выделить свыше 67,5 миллионов белорусских рублей. Из этой суммы 17,9 миллионов выделят из бюджета республики, более 28 миллионов – финансы местных бюджетов, а еще 8 миллионов – кредитные средства. Кроме того, свыше 13,2 миллионов рублей готовы выделить сами субъекты, работающие в агропромышленном производстве.

– В начале 2019 года поголовье овец субъектов агропромпроизводства составляло более 87,6 тысяч особей. В Беларуси зарегистрировано одиннадцать разводимых пород, в том числе романовской, прекос, иль-де-франс, мериноландшаф, суффолк, литовской черноголовой и других, а также их помесей. Планируется, что после осуществления программы, к 2026 году, объемы поголовья овец в Беларуси вырастут до 116,5 тысяч.

Минсельхозпрод стало ответственным заказчиком программы. Постановление обретает силу после официального опубликования.

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