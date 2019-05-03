Житель Жлобина хранил дома почти килограмм марихуаны

Злоумышленник заготовил для себя почти килограмм конопли. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Сказал, что сделал «запасы» для себя

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Оперативниками отдела наркоконтроля РОВД Жлобина изъяты у местного жителя наркотики в крупном объеме, информируют в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

О том, что безработный жлобинчанин может употреблять и хранить дома наркотики стало известно из оперативной информации. Чтобы ее проверить в дом к мужчине, 1988 года рождения, направились правоохранители.

Выяснилось, что в частном доме и расположенных во дворе хозпостройках у наркомана было два «тайника». В изъятых полимерных пакетах хранились измельченные листья, а также сухие стебли и целые листья конопли.

– Эксперты подтвердили, что у мужчины дома находились опасные нарковещества, не используемые в медицинских целях, – марихуана. Общий вес обнаруженных наркотиков составил почти 919,6 грамма. Правоохранителям мужчина признался, что лично вырастил и заготовил запрещенные вещества для собственного потребления, – добавили в пресс-службе.