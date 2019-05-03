В Гомеле ищут 35-летнего бесправника, который сбежал, после того как вылетел с дороги и врезался в дерево
Авария произошла на территории Октябрьского района в среду, 1 мая, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Вечером около 23.00 часов в Октябрьском районе Гомельской области за рулем «Фольксвагена Гольф» с двумя пассажирами в авто катался 35-летний местный житель. На девятом километре дороги направлением Лавстыки – Нивное мужчина превысил скорость и вылетел с трассы. Не справившись с управлением, горе-водитель влетел на обочине в дерево. И как только понял, что совершил ДТП, сбежал с места происшествия.
Машина слетела с дороги и врезалась в растущие деревья. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
В авто при этом оставались его 41- и 43-летний товарищи. Пассажиры сразу не хотели сообщать о ДТП, но в аварии они получили серьезные травмы и обратились за помощью к врачам в местную больницу.
На данный момент по факту аварии проводится расследование, водитель находится в розыске.
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