2019-05-03T20:47:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанина, который убил незнакомого мужчину после дискотеки, приговорили к 10 годам колонии

Еще он заплатит 100 тысяч рублей моральной компенсации
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина поссорился с приезжим на дискотеке и убил его.Мужчина поссорился с приезжим на дискотеке и убил его.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Бешенковичах закончилось судебное разбирательство об убийстве приезжего мужчины из Шумилинского района, сообщает belta.by со слов Дмитрия Орехва, старшего прокурора отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области.

Напомним, смертельная потасовка произошла в агрогородке Улла Бешенковичского района в конце сентября 2018 года. Тогда ночью после сельской дискотеки местный житель в пьяном угаре зарезал приезжего 30-летнего мужчину. Убийцу задержали спустя несколько часов после преступления, он был все еще пьян.

– Преступник приговорен судом к 10 годам заключения в исправительной колонии усиленного режима, – рассказали о приговоре в прокуратуре Витебщины. – Кроме того, в пользу потерпевших с него взыскано 100 тысяч белорусских рублей моральной компенсации.

Приговор уже вступил в законную силу.

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