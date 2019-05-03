2019-05-03T21:09:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте пятилетний ребенок переезжал дорогу на самокате и попал под машину

ДТП произошло на глазах у мамы малыша
Надежда БУТОВИЧ
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Мальчика сбила женщина-водитель. Фото: УВД Брестского облисполкома.Мальчика сбила женщина-водитель. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Авария случилась в областном центре в четверг, 2 мая, информируют в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Примерно в 18.05 часов в Бресте на улице Карбышева в серьезной аварии пострадал маленький ребенок. 5-летний малыш оказался на проезжей части вместе со своей мамой. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок ехал впереди на самокате. Как вдруг им дорогу не уступила 45-летняя брестчанка на «Митцубиси Аутлендер».

Женщина на внедорожнике поворачивала налево в сторону улицы Мицкевича, в этот момент она и наехала на маленького брестчанина, 2014 года рождения.

Водитель сбила ребенка, поворачивая налево. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Водитель сбила ребенка, поворачивая налево. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В ДТП мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в Брестскую детскую облбольницу.

Госавтоинспекция проводит проверку.

В последнее время маленькие пешеходы все чаще становятся жертвами непредусмотрительности взрослых. Так на днях на «зебре» в Светлогорске сбили 8-летнего мальчика, который переходил дорогу вместе с папой.

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