«Уничтожил грядки и спрятался в недострое»: Бобруйчанин «под наркотиками» напугал минчан

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Неприятный инцидент произошел на днях в Минске, сообщили sb.by в столичной милиции.

В дежурную службу позвонил испуганный минчанин, мол, неизвестный мужчина в абсолютно неадекватном состоянии уничтожил грядки, а затем спрятался у него на участке. По вызову выехали милиционеры и бригада скорой помощи.

– Увидев оперативников и врачей, мужчина спрятался в недострое на участке, не соглашаясь оттуда выходить. После уговоров, согласился выйти, его задержали и доставили в больницу, где экспертиза показала, что неизвестный одурманен наркотиками, – рассказала подробности Екатерина Добровольская, официальный представитель РУВД Первомайского района Минска.

Когда мужчина пришел в себе, он рассказал, что купил закладку с альфа-PVP через интернет-магазин, находясь еще у себя дома в Бобруйске, но забрать наркотик ему необходимо было в столице. Приехав в Минск за «миной», он сразу же на месте и принял психотроп. Вещество вызвало у него приступ неконтролируемой паники, довело до состояния, в котором его и обнаружили медики.

Сообщается, что ранее 27-летний безработный житель Бобруйска уже привлекался за появление в наркотическом опьянении в общественном месте. Теперь ему угрожает уголовная ответственность. Кроме того, ранее он проходил по уголовному делу за кражу и мошенничество.

Дело передано для правовой оценки.