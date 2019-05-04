2019-05-04T10:35:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Девочка из Гродно снимала видео из окна. Ее бабушка на всякий случай сообщила "скорой", что та выпала из окна

Съемка видеоролика закончилась переполохом для медиков, милиции и всей родни
Алла Белуга
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Попытка снять видео с окна многоэтажки вызвала нешуточный переполох.Попытка снять видео с окна многоэтажки вызвала нешуточный переполох.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Попытка 10-летней девочки снять видео из окна многоэтажки вызвала нешуточный переполох, рассказали в Октябрьском РОВД Гродно.

Утром 3 мая в дежурную службу РОВД сообщили, что из окна третьего этажа по улице Кленовой в Гродно выпал ребенок. Приехавшие на место правоохранители информацию не подтвердили.

- Утром 10-летняя девочка собиралась в школу. Ее мама была на работе. Выглянув в окно, девочка увидела, что на площадке у школы проходит концерт. Она решила снять видео об этом и поделиться им с мамой, - рассказали в милиции.

Девочка забралась на подоконник, высунула руку в окно и стала снимать. Но видео полностью не отправилось, и мама увидела лишь руку ребенка за окном. Стала набирать дочери, но телефон был не доступен. Мама заволновалась и позвонила бабушке школьницы, а та без лишних разбирательств набрала номер 103. Вскоре выяснилось, что с ребенком все в порядке.

- Мы призываем всех родителей еще раз объяснить детям, насколько опасны съемки и игры на высоте, вблизи дорог, железнодорожных путей, - просят в милиции.

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