Девочка из Гродно снимала видео из окна. Ее бабушка на всякий случай сообщила "скорой", что та выпала из окна

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Попытка 10-летней девочки снять видео из окна многоэтажки вызвала нешуточный переполох, рассказали в Октябрьском РОВД Гродно.

Утром 3 мая в дежурную службу РОВД сообщили, что из окна третьего этажа по улице Кленовой в Гродно выпал ребенок. Приехавшие на место правоохранители информацию не подтвердили.

- Утром 10-летняя девочка собиралась в школу. Ее мама была на работе. Выглянув в окно, девочка увидела, что на площадке у школы проходит концерт. Она решила снять видео об этом и поделиться им с мамой, - рассказали в милиции.

Девочка забралась на подоконник, высунула руку в окно и стала снимать. Но видео полностью не отправилось, и мама увидела лишь руку ребенка за окном. Стала набирать дочери, но телефон был не доступен. Мама заволновалась и позвонила бабушке школьницы, а та без лишних разбирательств набрала номер 103. Вскоре выяснилось, что с ребенком все в порядке.

- Мы призываем всех родителей еще раз объяснить детям, насколько опасны съемки и игры на высоте, вблизи дорог, железнодорожных путей, - просят в милиции.