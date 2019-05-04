Бывшего начальника охраны Александра Лукашенко будут судить за взятку в 148 600 долларов

Андрей Втюрин возглавлял Службу безопасности президента Беларуси с 2007 по 2014 год. Фото: vsr.mil.by.

В КГБ наконец прокомментировали информацию о его задержании

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Заместителю госсекретаря Совета безопасности и бывшему начальнику охраны Александра Лукашенко Андрею Втюрину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Беларуси. Об этом сегодня сообщили в Следственном управлении КГБ:

- Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. КГБ продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, 24 апреля президент подписал указ, которым освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Затем стало известно, что он задержан. 29 апреля появилась информация, что Андрей Втюрин задержан за взятку. В КГБ информацию тогда никак не комментировали.

Ранее Втюрин был награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени. Он возглавлял Службу безопасности президента Беларуси с 2007 по 2014 год.