В Беларуси изъяли 16 видов опасных для детей игрушек-лизунов

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Госкомитет по стандартизации запретил ввоз в страну и продажу 16 видов игрушек-«лизунов». Они не просто не отвечали требованиям безопасности, а были опасны для здоровья детей. Найти опасные игрушки из России и Китая можно было на прилавках в Гомельской и Витебской областях.

В лаборатории установили, что некоторые продающиеся в Беларуси «лизуны» могли сильно навредить здоровью ребенка – вызвать аллергию или даже отравление. Так, в отдельных наименованиях уровень формальдегида был превышен в 8 раз, пропилового спирта – почти в 28 раз, метилового спирта – в 67 раз. Кроме того, они имели очень сильный запах: у исследованных образцов интенсивность запаха в несколько раз превышала норму.

Эксперты Госстандарта отмечают, что все 16 наименований слаймов были внесены в реестр запрещенной продукции, а ранее выданные на них сертификаты соответствия Таможенного союза аннулированы.