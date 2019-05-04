2019-05-04T11:59:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Полоцком районе двое сдавали на металлолом цепи с кладбищенских оград

Оба вора – жители близлежащей деревни
Наталья ПАРТОЛИНА
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Двоих жителей полоцкого района будут судить за кражи с кладбища.Двоих жителей полоцкого района будут судить за кражи с кладбища.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Цепи с оград на кладбище, расположенном в деревне Солоники Полоцкого района, начали пропадать в феврале. Во всяком случае, именно в феврале родственники похороненных там людей заметили это и обратились в милицию. Полоцкий РОВД провел проверку. Оказалось, что цепи похищали двое жителей этой же деревни. Одному из мужчин 43 года, второму 28. Раньше никто из них не имел неприятностей с законом.

-Выяснилось, что мужчины похищали цепи с ограждений мест захоронения с октября прошлого года, - рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева. – Похищенное сдавали на металлолом. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, устанавливается количество потерпевших и сумма нанесенного ущерба.

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