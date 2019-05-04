В Минске на мужчину наехали дважды, он скончался

Мужчина в Минске дважды попал под машину, врачи не смогли его спасти. Фото: Следственный комитет.

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34-летний мужчина погиб в результате ДТП в Минске после того, как на него наехали два автомобиля. Это произошло 1 мая около 21.50 на Долгиновском тракте.

Вначале пешехода, который переходил проезжую часть, сбил BMW-525, за рулем которого был 51-летний мужчина, а потом на него наехал Renault Logan, которым управлял 41-летний водитель. Пострадавший умер в больнице. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в УСК по г. Минску.

Следователи ищут очевидцев ДТП. Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: ул. Первомайская, 7, или по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.