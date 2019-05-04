В Витебске женщина заманила мужчину в парк, где грабители отобрали у него 2 рубля и документы

Двое избили мужчину в парке, куда его заманила случайная знакомая, и отобрали два рубля. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Изменить размер текста: A A

Криминальная троица задержана в Витебске. Правоохранительные органы вышли на двоих мужчин и женщину после того, как они ограбили 44-летнего инженера.

Мужчина обратился в милицию 28 апреля около половины первого ночи. Он рассказал, что познакомился с женщиной, которая предложила ему прогуляться по парку. В парке жертву уже поджидали двое ее приятелей. Они избили подвыпившего инженера и отобрали у него кошелек, в котором были 2 рубля, банковская карточка и документы.

Вскоре милиция задержала всех троих - 32-летнюю женщину и ее приятелей. Все они уже раньше имели неприятности с законом. Теперь им предстоит ответить за грабеж. Правоохранительные органы проверяют троицу на причастность к другим преступлениям, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.