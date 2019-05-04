В Сморгони первоклассник выбежал на проезжую часть, его сбил «Опель»

В Сморгони первоклассник выбежал на дорогу и попал под машину. Фото: ГАИ Гродно.

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Первоклассник попал под машину в Сморгони 3 мая. Это произошло около 17.40.

- 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Омега», ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении Тракторной и около дома №11 совершил наезд на несовершеннолетнего, - рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации, мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящих машин слева по ходу движения автомобиля. Ребенок в травматологии, ГАИ проводит проверку по факту ДТП.