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В Сморгони первоклассник выбежал на проезжую часть, его сбил «Опель»
Мальчик в больнице, ГАИ проводит проверку
В Сморгони первоклассник выбежал на дорогу и попал под машину. Фото: ГАИ Гродно.
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Первоклассник попал под машину в Сморгони 3 мая. Это произошло около 17.40.
- 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Омега», ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении Тракторной и около дома №11 совершил наезд на несовершеннолетнего, - рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
По предварительной информации, мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящих машин слева по ходу движения автомобиля. Ребенок в травматологии, ГАИ проводит проверку по факту ДТП.
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