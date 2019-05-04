Гендиректора "Белтелекома" задержали за взятку в 15 тысяч евро. А потом нашли у него еще 470 тысяч долларов

Три принадлежащих ему квартиры в Минске и дом в Минском районе опечатали

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Во взяточничестве обвиняют гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и гражданина России К. В КГБ рассказали, что гендиректор «Белтелекома» получил взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

В ходе следствия по месту жительства Сиводедова оперативники обнаружили и изъяли 470 тысяч долларов, полученных им по другим эпизодам взяточничества. Теперь три принадлежащих ему квартиры в Минске и дом в Минском районе опечатали. Некоторые жилые площади были оформлены на подставных лиц.

- Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, - сообщили в КГБ.

Напомним, неофициальная информация о задержании Сиводедова появилась в конце апреля.

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