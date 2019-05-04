Гендиректора "Белтелекома" задержали за взятку в 15 тысяч евро. А потом нашли у него еще 470 тысяч долларов
Во взяточничестве обвиняют гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и гражданина России К. В КГБ рассказали, что гендиректор «Белтелекома» получил взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
В ходе следствия по месту жительства Сиводедова оперативники обнаружили и изъяли 470 тысяч долларов, полученных им по другим эпизодам взяточничества. Теперь три принадлежащих ему квартиры в Минске и дом в Минском районе опечатали. Некоторые жилые площади были оформлены на подставных лиц.
- Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, - сообщили в КГБ.
Напомним, неофициальная информация о задержании Сиводедова появилась в конце апреля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшего начальника охраны Александра Лукашенко будут судить за взятку в 148 600 долларов
В КГБ наконец прокомментировали информацию о его задержании (читать далее)