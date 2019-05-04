КП Беларусь
В Ушачском районе взорвали Дом культуры
Неэксплуатируемое здание снесли методом направленного взрыва спасатели из отряда «Витязь»
В Ушачском районе взорвали 15-метровое здание дома культуры. Фото: кадр из видео МЧС.
Изменить размер текста:
В Ушачском районе 3 мая взорвали Дом культуры. Это произошло в агрогородке Глыбочка.
Здание уже много лет не эксплуатировалось и было в аварийном состоянии, что и стало основанием для его сноса. Снесли здание, использовав метод направленного подрыва, сотрудники взрывотехнической службы пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».
Высота снесенного здания составляла около 15 метров, сообщает пресс-служба МЧС.
В Ушачском районе взорвали дом культуры. Источник: МЧС Витебск
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»