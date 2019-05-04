В Ушачском районе взорвали Дом культуры

Изменить размер текста: A A

В Ушачском районе 3 мая взорвали Дом культуры. Это произошло в агрогородке Глыбочка.

Здание уже много лет не эксплуатировалось и было в аварийном состоянии, что и стало основанием для его сноса. Снесли здание, использовав метод направленного подрыва, сотрудники взрывотехнической службы пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

Высота снесенного здания составляла около 15 метров, сообщает пресс-служба МЧС.