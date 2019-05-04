Белорусы пережили самый сухой апрель с 1945 года! Но уже завтра начнутся ливни и грозы

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Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

- За апрель 2019 года в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период. Предыдущий рекорд принадлежит апрелю 1974 года, когда в среднем по стране выпало 9 мм осадков, или 23% нормы за месяц, - рассказали БелТА в Белгидромете.

На удивление, наиболее увлажненной в апреле оказалась территория Гомельской области. В среднем там выпало 12,2 мм осадков (31% климатической нормы). В Витебской области была почти засуха - в среднем 3,7 мм (10% климатической нормы).

В апреле средняя температура в стране составила +8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.

- Такая высокая средняя температура воздуха в апреле отмечается по стране примерно один раз в 10 лет, - отметили в Белгидромете. Но метеорологи предупреждают: уже завтра, 5 мая, в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди, днем местами по юго-востоку страны - грозы. Все майские выходные ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди.