2019-05-04T14:33:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Лесники искали пожар в лесу с помощью дрона, а тот заснял парочку за неприличным занятием

Деревенские жители изначально хотели выбросить свой мусор у леса, но потом передумали [видео]
Алла Белуга
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Скриншот видео: ont.byСкриншот видео: ont.by
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Лесники запустили дрон над лесом, чтобы найти очаг возгорания. Но вместо него застукали парочку деревенских жителей за неприличным занятием. Заприметив дрон, они резко поменяли планы и стали убирать мусор рядом со своими красными «Жигулями». Мужчина стал прогонять дрон, но дрон голыми руками не возьмешь. Он проследил за ними до самого дома, что в деревне Бередово Молодечненского района.

- Появление квадрокоптера мгновенно перевоспитало двух деревенских жителей. Весь процесс нравственного, и не только, очищения оказался записан на видео, - такой комментарий по этому поводу дали в эфире программы «Тревожная кнопка» на канале ОНТ, где опубликовали видеоролик.

«Летающий детектив» пришел к выводу, что на опушку леса парочка приехала выбросить мусор со своего двора, а не собрать его. Но дрон заставил их одуматься.

Tревожная кнопка: неприличные занятия.Источник: Телеканал ОНТ

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