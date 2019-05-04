Лесники искали пожар в лесу с помощью дрона, а тот заснял парочку за неприличным занятием
Лесники запустили дрон над лесом, чтобы найти очаг возгорания. Но вместо него застукали парочку деревенских жителей за неприличным занятием. Заприметив дрон, они резко поменяли планы и стали убирать мусор рядом со своими красными «Жигулями». Мужчина стал прогонять дрон, но дрон голыми руками не возьмешь. Он проследил за ними до самого дома, что в деревне Бередово Молодечненского района.
- Появление квадрокоптера мгновенно перевоспитало двух деревенских жителей. Весь процесс нравственного, и не только, очищения оказался записан на видео, - такой комментарий по этому поводу дали в эфире программы «Тревожная кнопка» на канале ОНТ, где опубликовали видеоролик.
«Летающий детектив» пришел к выводу, что на опушку леса парочка приехала выбросить мусор со своего двора, а не собрать его. Но дрон заставил их одуматься.
Tревожная кнопка: неприличные занятия.Источник: Телеканал ОНТ