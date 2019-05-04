2019-05-04T15:09:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске собирают деньги на лечение десятилетнего мальчика

Третий курс химиотерапии оказался губительным для организма ребенка
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ярослав перенес две операции и три курса химиотерапии. Фото: из открытых источников.Ярослав перенес две операции и три курса химиотерапии. Фото: из открытых источников.
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Год назад в семью Райских пришла беда. Десятилетнему Ярославу поставили страшный диагноз - печеночно-клеточный рак хвостатой доли печени с метастазом в лимфоузел. Мальчик перенес уже две операции. Врачи удалили опухоль, а через семь месяцев пришлось удалять ее рецидив. Ярославу сделали три курса химиотерапии из шести назначенных, но последствия ее оказались слишком агрессивными и губительными для его организма. Врачи делают все возможное, чтобы восстановить организм Ярослава, но продолжать химиотерапию нельзя. Родители мальчика связались с клиникой в Германии, где им дали надежду на получение более щадящего лечения, но для этого нужна крупная сумма. Стоимость лечения определится после того, как Ярослава осмотрят немецкие врачи.

- Время работает не в нашу пользу, дорог каждый день, и упустить шанс спасти своего ребенка мы не можем. Пожалуйста, не останьтесь равнодушными! Мы будем искренне благодарны за любую помощь и поддержку, - обращается к неравнодушным людям мать Ярослава Наталья Райская.

Благотворительные счета открыты в филиале 614/143 ОАО "АСБ Беларусбанк":

- в белорусских рублях

транзитный счет BY20 AKBB 3819 3821 0608 4560 0000

на благотворительный счет BY68 AKBB 3134 0000 1106 4562 0143;

- в долларах

транзитный счет BY67 AKBB 3819 3821 1963 5560 0000

на благотворительный счет BY53 AKBB 3134 0000 1106 5562 0143;

- в евро

транзитный счет BY67 AKBB 3819 3821 1963 5560 0000

на благотворительный счет BY23 AKBB 3134 0000 1106 7562 0143;

- в российских рублях

транзитный счет BY67 AKBB 3819 3821 1963 5560 0000

на благотворительный счет BY38 AKBB 3134 0000 1106 6562 143.

Назначение: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Райской Натальи Владимировны на лечение сына Райского Ярослава Андреевича 08.10.2008 г. р.

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