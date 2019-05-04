Суд обязал психиатрическую больницу увеличить выплаты бывшей пациентке, выпавшей из окна

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В 2016 году жительница Могилева лечилась от послеродовой депрессии в психиатрической больнице. 29 июня 2016 года она выпала из окна душевой комнаты в медучреждении. С тяжкими телесными повреждениями, множеством травм и переломов, разрывами селезенки и печени женщина была доставлена в реанимацию, где две недели пролежала в коме. В своем падении она обвинила медперсонал больницы.

Некоторых работников психиатрической больницы потом привлекли к ответственности. В свою очередь бывшая пациентка требовала с медучреждения 50 тысяч рублей возмещения морального вреда. Суд обязал больницу выплатить 2 тысячи рублей за моральные страдания, а прокуратура требовала увеличить сумму до 5 тысяч.

В марте этого года стало известно, что коллегия Могилевского облсуда отказала прокуратуре, но при этом увеличила выплату на покрытие расходов по оплате услуг адвоката с 1 тысячи до 1450 рублей. Об этом сообщает БелаПАН.

- Установлено, что истицей понесены затраты за составление искового заявления и участие в судебном заседании в качестве ее представителя адвоката юридической консультации Могилевской областной коллегии адвокатов в сумме 1450 рублей согласно квитанциям, - говорится в определении судебной коллегии.

Решение суда Октябрьского района Могилева вступило в законную силу. Пострадавшая женщина заявила БелаПАН, что не удовлетворена решением апелляционной судебной инстанции и намерена обращаться с жалобой в порядке надзора, а затем, возможно, и в Верховный суд.