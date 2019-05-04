В Гомеле неделю ищут пропавшую школьницу

Она вышла из дома с сумкой и паспортом 28 апреля 2019 года

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Несовершеннолетняя ученица 11 класса одной из школ областного центра без вести пропала 28 апреля. В этот день в 15.30 гомельчанка вышла из дома с черной дамской сумкой через плечо из кожзаменителя, а также с паспортом. О ее местонахождении сейчас ничего не известно.

Фото пропавшей девушки с личной страницы в соцсети.

Милиция Новобелицкого района Гомеля сообщает ее приметы: пропавшую девушку зовут Ткачова Кристина Андреевна, родилась 06 июня 2002 года. На вид 17-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волос до плеч окрашенный в русый цвет. Была одета в синюю майку, длинную темную кофту, серые спортивные штаны с белыми лампасами, белые открытые босоножки. Особых примет нет.

Всех, кто обладает какой-нибудь значимой информацией о девушке и ее местонахождении, милиция просит сообщить по следующим телефонам:

8-0232-51-10-49, 51-12-50,

8-029-608-26-02 (Velcom)

8-033-680-26-02 (МТС)

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