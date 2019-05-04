Сборная Беларуси уступила Казахстану в овертайме, но вернулась в элитный дивизион ЧМ

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В предпоследний игровой день чемпионата мира в дивизионе А1 сборная Беларуси играла с Казахстаном, хозяевами турнира. Игра началась с атак хозяев, и они быстро повели в счете. Но во втором и третьем периоде белорусы отыгрались, пусть и бросали в два раза меньше соперника. Основное время завершилось вничью – 2:2. Игра перешла в овертайм. Но, учитывая, что Южная Корея проиграла Литве, то и Беларусь и Казахстан благодаря ничье в основное время (приносит по одному баллу) досрочно обеспечили себе два первых места, которые дают право вновь сыграть в элитном дивизионе мирового хоккея.

В овертайме Казахстан забросил третью шайбу и оформил победу. Но главную стратегическую задачу наши хоккеисты решили.

Казахстан — Беларусь — 3:2

Шайбы: 1:0 — Михайлис (Сен-Пьер, Боченски, 8.36). 2:0 — Жайлауов (Рымарев, 15.12). 2:1 — Демков (Платт, 26.49). 2:2 — Феоктистов (Волков, Китаров, 44.16). 3:2 — Шестаков (Метальников, Асетов, 63.42).