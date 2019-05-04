2019-05-04T16:45:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси уступила Казахстану в овертайме, но вернулась в элитный дивизион ЧМ

После первого периода проигрывали 0:2, но смогли сравнять счет
Даниил КЛЮШКИН
Поделиться:
Сборная Беларуси решила главную задачу на турнире. Фото: hockey.byСборная Беларуси решила главную задачу на турнире. Фото: hockey.by
Изменить размер текста:

В предпоследний игровой день чемпионата мира в дивизионе А1 сборная Беларуси играла с Казахстаном, хозяевами турнира. Игра началась с атак хозяев, и они быстро повели в счете. Но во втором и третьем периоде белорусы отыгрались, пусть и бросали в два раза меньше соперника. Основное время завершилось вничью – 2:2. Игра перешла в овертайм. Но, учитывая, что Южная Корея проиграла Литве, то и Беларусь и Казахстан благодаря ничье в основное время (приносит по одному баллу) досрочно обеспечили себе два первых места, которые дают право вновь сыграть в элитном дивизионе мирового хоккея.

В овертайме Казахстан забросил третью шайбу и оформил победу. Но главную стратегическую задачу наши хоккеисты решили.

Казахстан — Беларусь — 3:2

Шайбы: 1:0 — Михайлис (Сен-Пьер, Боченски, 8.36). 2:0 — Жайлауов (Рымарев, 15.12). 2:1 — Демков (Платт, 26.49). 2:2 — Феоктистов (Волков, Китаров, 44.16). 3:2 — Шестаков (Метальников, Асетов, 63.42).

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб "Динамо"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Убью и закопаю за сараем!»: Сожитель кулаками «воспитывал» жительницу Молодечненского района
Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая
Выпившая гродненка украла из магазина бутылку водки и квашеную капусту на закуску
Цены на топливо в Беларуси снова подорожают на копейку с 5 мая
В Гродно неуправляемая фура сбила на остановке двух женщин
В Гомеле неделю ищут пропавшую школьницу
Суд вынес приговор мужчине, отрубивший кисть бывшей жене
Суд обязал психиатрическую больницу увеличить выплаты бывшей пациентке, выпавшей из окна
В Витебске собирают деньги на лечение десятилетнего мальчика
Лесники искали пожар в лесу с помощью дрона, а тот заснял парочку за неприличным занятием
Белорусы пережили самый сухой апрель с 1945 года! Но уже завтра начнутся ливни и грозы