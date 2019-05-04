2019-05-04T18:07:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно неуправляемая фура сбила на остановке двух женщин

В кабине машины не было водителя
Надежда БУТОВИЧ
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движущуюся фуру смог остановить только столб. Фото: newgrodno.by.движущуюся фуру смог остановить только столб. Фото: newgrodno.by.
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ДТП в областном центре произошло днем в субботу, 4 мая, проинформировали belta.by в УВД Гродненского облисполкома. Авария случилась на улице Санаторной в Гродно рядом с комбинатом стройматериалов.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что припаркованный на возвышении большегруз внезапно начал движение, когда за рулем водителя не было. Машина выехала на тротуар, за пределы проезжей части и, не прекращая движение сбила двух пешеходов, заехала на остановку общественного транспорта и остановилась только врезавшись в фонарный столб.

Под колесами фуры Renault оказались две местные жительницы, которым примерно по 55 лет. У обоих женщин серьезные травмы ног, им понадобилась медицинская помощь. По сообщениям очевидцев к месту аварии выезжали две машины скорой помощи.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.

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