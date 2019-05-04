2019-05-04T18:45:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

Цены на топливо в Беларуси снова подорожают на копейку с 5 мая

«Белнефтехим» рассказал об изменениях топливных тарифов
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Топливо подорожало в 11 раз с начала года.Топливо подорожало в 11 раз с начала года.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

О том, что с воскресенья, 5 мая, в очередной раз поднимаются цены на автозаправках Беларуси, проинформировали в пресс-службе «Белнефтехима».

Однако информируя о росте розничных цен автомобильного топлива, в концерне напомнили о том, как ведется и тщательно соблюдается политика компании по «сдерживанию цен на АЗС».

– Согласно актуальному состоянию на субботу, 4 мая, с января 2019 года стоимость российской нефти, которая поставляется на белорусские НПЗ, выросла на 18,9 процента. В то время как розничные цены на моторное топливо – в среднем поднялись с начала года всего на 6,5 процента, – констатировали в пресс-службе.

Напомним, согласно политике «Белнефтехима» стоимость дизтоплива и бензина в Беларуси в последнее время держит динамику «копеечного роста». То есть прибавляет к розничной цене по копейке примерно раз в неделю. Последний раз цены на автотопливо поднимались 28 апреля – одиннадцатый раз за год.

С 5 мая цена бензина АИ-92 увеличится до 1,54 рубля, АИ-95 станет стоить 1,65, а АИ-98 – 1,86, дизельное топливо – 1,65 белорусского рубля.

Еще больше материалов по теме: «Дефицит бензина на АЗС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Убью и закопаю за сараем!»: Сожитель кулаками «воспитывал» жительницу Молодечненского района
Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая
Выпившая гродненка украла из магазина бутылку водки и квашеную капусту на закуску
В Гродно неуправляемая фура сбила на остановке двух женщин
В Гомеле неделю ищут пропавшую школьницу
Сборная Беларуси уступила Казахстану в овертайме, но вернулась в элитный дивизион ЧМ
Суд вынес приговор мужчине, отрубивший кисть бывшей жене
Суд обязал психиатрическую больницу увеличить выплаты бывшей пациентке, выпавшей из окна
В Витебске собирают деньги на лечение десятилетнего мальчика
Лесники искали пожар в лесу с помощью дрона, а тот заснял парочку за неприличным занятием
Белорусы пережили самый сухой апрель с 1945 года! Но уже завтра начнутся ливни и грозы