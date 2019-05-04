Цены на топливо в Беларуси снова подорожают на копейку с 5 мая

Топливо подорожало в 11 раз с начала года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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О том, что с воскресенья, 5 мая, в очередной раз поднимаются цены на автозаправках Беларуси, проинформировали в пресс-службе «Белнефтехима».

Однако информируя о росте розничных цен автомобильного топлива, в концерне напомнили о том, как ведется и тщательно соблюдается политика компании по «сдерживанию цен на АЗС».

– Согласно актуальному состоянию на субботу, 4 мая, с января 2019 года стоимость российской нефти, которая поставляется на белорусские НПЗ, выросла на 18,9 процента. В то время как розничные цены на моторное топливо – в среднем поднялись с начала года всего на 6,5 процента, – констатировали в пресс-службе.

Напомним, согласно политике «Белнефтехима» стоимость дизтоплива и бензина в Беларуси в последнее время держит динамику «копеечного роста». То есть прибавляет к розничной цене по копейке примерно раз в неделю. Последний раз цены на автотопливо поднимались 28 апреля – одиннадцатый раз за год.

С 5 мая цена бензина АИ-92 увеличится до 1,54 рубля, АИ-95 станет стоить 1,65, а АИ-98 – 1,86, дизельное топливо – 1,65 белорусского рубля.