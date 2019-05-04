Выпившая гродненка украла из магазина бутылку водки и квашеную капусту на закуску
ЧП произошло в одном из торговых объектов областного центра в минувшие выходные, сообщают в УВД Гродненского областного исполкома.
В тот вечер 21-летняя жительница Гродно выпивала алкоголь вместе со знакомым. Когда спиртное закончилось, а «душа еще требовала праздника», девушка решила прогуляться до ближайшего магазина.
Однако выбрав на витрине бутылку водки и прихватив упаковку квашенной капусты гродненка бодро прошагала мимо кассы. Воровку попытался задержать охранник торговой точки, но мужчина не смог ее догнать.
О происшествии администрация продмага сообщила в милицию, сумма похищенного составила без малого 9 рублей. В Октябрьском РОВД оперативно установили личность похитительницы. Ей оказалась ранее судимая местная жительница. Теперь за кражу девушке грозит максимально 4 года лишения свободы.
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