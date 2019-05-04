2019-05-04T19:11:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Выпившая гродненка украла из магазина бутылку водки и квашеную капусту на закуску

Ей грозят 4 года тюрьмы
Надежда БУТОВИЧ
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Девушке захотелось продолжить застолье, теперь ей грозит тюремный срок.Девушке захотелось продолжить застолье, теперь ей грозит тюремный срок.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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ЧП произошло в одном из торговых объектов областного центра в минувшие выходные, сообщают в УВД Гродненского областного исполкома.

В тот вечер 21-летняя жительница Гродно выпивала алкоголь вместе со знакомым. Когда спиртное закончилось, а «душа еще требовала праздника», девушка решила прогуляться до ближайшего магазина.

Однако выбрав на витрине бутылку водки и прихватив упаковку квашенной капусты гродненка бодро прошагала мимо кассы. Воровку попытался задержать охранник торговой точки, но мужчина не смог ее догнать.

О происшествии администрация продмага сообщила в милицию, сумма похищенного составила без малого 9 рублей. В Октябрьском РОВД оперативно установили личность похитительницы. Ей оказалась ранее судимая местная жительница. Теперь за кражу девушке грозит максимально 4 года лишения свободы.

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