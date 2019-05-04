Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

Но загружать в резервуары ее начали еще на выходных

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В субботу, 4 мая, партия качественной нефти из России поступила в Мозырь, информируют в пресс-службе «Белнефтехима».

Так в диспетчерской службе белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба» подтвердили, что уже в 14.45 часов принята новая партия чистой нефти. На ЛПДС в Мозыре вместе с качественным «черным золотом» поступило и разделительное устройство.

Нефтерезервуары стали заполняться сырьем уже к 15.00 часам.

– Но прежде персонал аккредитованной лаборатории выполнил забор проб из вновь поступающей нефти и, проведя экспертизу, подтвердил, что она соответствует принятым стандартам, – уточнили в концерне.

Отгрузка новой нефти, полностью соответствующей требованиям ГОСТа, начнется по ранее согласованному график уже в воскресенье, 5 мая. К переработке новой партии нефти «Мозырский НПЗ» приступит с понедельника, 6 мая.