«Убью и закопаю за сараем!»: Сожитель кулаками «воспитывал» жительницу Молодечненского района

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Издевательства сожителя сельчанка из деревни Мороськи в Молодечненском районе терпела примерно год, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Обратиться за помощью в милицию женщина боялась и стеснялась. От побоев спасали родственники, сочувствовали коллеги. На работе, когда женщина в очередной раз пришла вся в синяках, уговорили все-таки обратиться к правоохранителям.

– В очередной раз 36-летний сожитель женщины был в подпитии. Он в последнее время пристрастился «отмечать» окончание каждого рабочего дня минимум двумя литрами пива. Они начали ругаться, спорить, мужчина отобрал у женщины мобильник, стал ее бить руками и ногами, таскать за волосы и душить. Когда сожитель крикнул: «Убью и закопаю за сараем, никто и не найдет!», сельчанка по-настоящему испугалась и улучила момент позвонить своему брату, – рассказали в милиции.

На следующий день она позвонила 102, переживая и за свою жизнь, и за жизнь своей 9-летней дочке, проживающей с ними вместе.

– Дебошира привлекли к административной ответственности. Он, объясняя свое поведение, сказал, что проводил с супружницей таким образом «воспитательную беседу». Интересно, что соседи пары, сказали, что ничего не слышали, – уточнили в УВД.

Ранее мужчина не привлекался к ответственности, на работе его характеризуют положительно. За угрозу убийством против него возбуждено уголовное дело.